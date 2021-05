Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio dopo la pubblicazione delle foto con Stefano Coletti: le sue parole

Elisabetta Gregoraci finalmente rompe il silenzio. Dopo la pubblicazione delle foto con Stefano Coletti e i post del pilota automobilistico 32enne, la showgirl 41enne dice la sua. “L’amore lo sto ancora cercando”, fa sapere l’ex moglie di Flavio Briatore in un lungo post nelle sue IG Stories. Non smentisce di aver avuto o avere tuttora una frequentazione con lui.

Elisabetta parla con i fan, si rivolge a loro dopo tutto il clamore che le foto insieme a lei che Coletti ha prima condiviso sul suo profilo e poi immediatamente cancellato hanno suscitato. Desidera fare chiarezza dopo essere stata accusata da molti di essere una “bugiarda”. Al GF Vip, più volte interrogata su un suo presunto amore fuori dalla Casa, la calabrese ha sempre negato.

“Care amiche e amici, mi sono presa del tempo per riflettere e poi comunicare con voi che mi seguite, come faccio sempre, tanto più lo farò ora. Sono un personaggio pubblico, ma prima di tutto una donna e mamma di 41 anni separata, con tutte le sue fragilità, che crede nell’amore e nella famiglia”, esordisce la Gregoraci.

“Come tutte voi sono stata innamorata. Ho sofferto per amore. Ho fatto scelte sbagliate. Ho pianto di gioia e sono stata triste, ma questo fa parte della vita”, continua. “Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata per rispetto mio e delle persone alle quali negli annio mi sono avvicinata per amicizia o per lavoro”, sottolinea Eli.

Poi aggiunge lapidaria: “Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi”. Lei, evidentemente, delle intenzioni di Stefano Coletti, la decisione di pubblicare gli scatti insieme a lei e i relativi post, non ne sapeva nulla.

“L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione”, precisa. “Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò perché io voglio un grande amore, voglio sentire le farfalle nello stomaco. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere. Grazie per essermi sempre vicini”, conclude la Gregoraci.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2021.