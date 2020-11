Elisabetta Gregoraci e Selvaggia: rissa sfiorata: le due quasi alle mani, la Roma fa la valigia

Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma sfiorano la rissa Al GF Vip scoppia una lite furibonda tra la showgirl e romana. L'ex volto di Temptation Island poi scoppia in lacrime. Lo sfogo della 40enne contro di lei la costringe a fare la valigia: vuole andare via.

Arrivano quasi alle mani. Elisabetta e Selvaggia già prima, attraverso il vetro che divide la Casa dal Cucurio, non si risparmiano. La Gregoraci la sente mentre sparla di lei con Pierpaolo, si sfoga con Patrizia De Blanck, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò: “Ha rotto le scatole questa qui, l'ultima arrivata. Io sto chiamando Pier e sento questa che parla e dice cose di me. Manco ti saluta, le ho parlato e manco mi ha risposto. Anche lui… basta. Mi sono rotta i cogli*ni. Sono tre ore che si permette di parlare di me. Cosa ho fatto a ‘sto ragazzo? Non ho fatto niente. Ha detto che lo prendo per il cu*o, che lo faccio soffrire… Basta, abbiamo trovato un equilibrio. Lei è venuta qui per rompere a noi. Per me può rompere fino alla fine del programma, ma con moderazione”. Poi va vicino la porta del Cucurio e l’affronta.

“Non è carino che arrivi da due giorni e cominci a parlare. Mi incaz*o perché hai rotto i cogli*ni. Non ti permettere. Fai quello che vuoi ma fai il tuo percorso, non il mio. Se sei venuta qui per parlare solo di me, anche no. E lui (riferito a Pierpaolo Pretelli, ndr) sta muto”, le urla Eli.

Non è affatto finita. Quando la Roma e Pretelli tornano nella Casa, scoppia la bufera e si arriva quasi alla rissa. Elisabetta affronta subito Pierpaolo: “Tu non puoi parlare sempre di me e della nostra ‘storia’, Pier. Non ho più voglia di queste cose. Io vi sentivo parlare. Avresti dovuto dirle: ‘Basta, parliamo d’altro'. Lei è venuta apposta qui. Lei si deve fare il suo Grande Fratello parlando di lei, non parlando di me. E’ un'amica tua, non mia. Io non frequento quel genere di persona, che si permette di mettermi in mezzo”, sottolinea a brutto muso all’ex velino 30enne.

Il ragazzo si giustifica: "Le ho detto, non parlare male di Elisabetta davanti a me”. Ma la tensione ormai è alle stelle. Impossibile che la lite non esploda.

Mentre nel salone si mangia e Pierpaolo è in sauna, la Gregoraci e la Roma si scontrano. Selvaggia chiede rispetto, arriva la replica della calabrese: “Tu parli di rispetto, quando sei entrata qui a raccontare che avevi avuto storie con Pierpaolo ed Enock. Non sai neanche cosa significa il rispetto. Fatti il tuo Grande Fratello senza parlare di me, ci riesci? Dimmele in faccia le cose”. “Tu stai recitando. Sei costruita. Bella. Mi hai mancato di rispetto e mi hai urlato contro”, controbatte l'ex di Francesco Chiofalo. “Bella? Io mi chiamo Elisabetta, non ‘bella’. Io sono stata gentilissima, ti ho anche offerto il tiramisù. Sei ridicola. Se sei venuta qui per fare questa sceneggiata, non attacca”, risponde ancora l'ex moglie di Briatore.

Le grida prendono il sopravvento. “Ma guarda come ti esprimi. Per me sei falsa, ti stai intortando Pierpaolo. Sei una bambina capricciosa, torna nel tuo mondo dei balocchi. Non sei adulta. Sei maleducata e viziata. Quanto odio ‘sto vittimismo”, precisa la Roma. “Ma sei innamorata di Pierpaolo? Allora vieni qui e dici: ‘Sono innamorata di lui'. Sei una maleducata!”. Il litigio va avanti per almeno una mezz’ora.

Selvaggia dopo si sfoga e piange. Arriva al punto di fare la valigia, intanto Pierpaolo parla con Andrea Zelletta e poi cerca un chiarimento con Elisabetta, che in camera parla con l’ex tronista. Il pugliese vorrebbe calmare gli animi. “Dopo che è venuta mille volte a provocarti te ne vai dicendo che non parli di questa situazione, dovevi essere più incisivo” , recrimina Elisabetta a Pier. “Io sono molto paziente provo a far capire le cose alle persone, sono deluso dall’ennesima parola offensiva nei tuoi confronti io ti ho sempre trattato con i guanti. Io mi sono esposto tu non lo sai”, replica lui. Alla fine la Gregoraci sembra credergli: “Non ho dubbi su di te quindi basta così”. Lo avrà perdonato?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/11/2020.