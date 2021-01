Elisabetta Gregoraci si ferisce per colpa di una foto: ecco cos'è successo

Elisabetta Gregoraci si ferisce per colpa di una foto. La showgirl 40enne per farsi immortalare a testa in già, mentre fa la verticale appoggiata a una palma in spiaggia a Dubai, si fa male: è necessario l’intervento del medico, svela tutto nelle sue IG Stories.

La bella mora si sta godendo con il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore una magnifica vacanza di lusso all’Atlantis The Palm, nella famosa località degli Emirati Arabi Uniti. Una volta al mare, splendida in bikini, decide di mettersi in posa per uno scatto da postare sul suo profilo social. Stavolta vuole stupire i fan con la verticale, però le cose non vanno per il verso giusto…

VIDEO

Elisabetta si fa male ed è costretta a rivolgersi al medico presente nella struttura per farsi curare. “Ragazzi volevo fare una cosa carina, una foto per Instagram, e praticamente mi sono schiantata contro una palma”, racconta mentre viene soccorsa.

Poi rivela i danni riportati dal piccolo incidente che le è capitato: “Sotto sopra, risultato della foto: arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena. Buona Epifania a tutti voi!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/1/2021.