Il post di Instagram con cui Elisbaetta Gregoraci ha accusato Nicola Savino di aver spinto la Rai ad escluderla dalla co-conduzione del programma ‘L’Altro Festival’, che andrà in onda su RaiPlay nei giorni di Sanremo, è diventato super virale. Tantissimi i like incassati dalla 39enne di origini calabresi, tra cui anche molti ‘endorsement’ eccellenti, come quello di Mara Venier. La conduttrice di ‘Domenica In’ è stata tra i primi a cliccare sul cuore sotto all’intervento social di Eli. Così ha fatto anche suo marito Nicola Carraro. Poi sono arrivati una valanga di commenti, circa cinquemila in poche ore.

Tra gli altri ha voluto esprimere il suo sostegno ad Elisabetta anche sua sorella, Marzia Gregoraci. Sotto al post ha scritto: “Non ho parole sister per commentare questa ennesima ingiustizia! Purtroppo il comportamento di alcuni soggetti si commenta da se…! Andiamo avanti a testa alta come abbiamo sempre fatto! Continua a brillare senza farti oscurare da nuvole passeggere! Io ti sosterrò sempre! Ti voglio un mondo di bene. Sempre con te, la tua sister”. E non è stata l’unica.

Anche Stefania Orlando ha dato il suo supporto alla bella mora: “Da non credere!!”. Così come Arianna David: “Hai tutta la mia solidarietà da donna a donna! Sono basita e molto dispiaciuta nel leggere certe bassezze”. Ma ad esprimere apprezzamento per il post di Elisabetta sono stati anche l’ex di ‘Uomini e Donne’ Alessandra Pierelli, l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino e Soleil Stasi.

Scritto da: la Redazione il 17/1/2020.