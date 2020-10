Elisabetta Gregoraci sta male, Pretelli si prende dolcemente cura di lei: guarda

Elisabetta Gregoraci sta male, Pretelli si prende cura di lei con estrema dolcezza. Nonostante abbia frenato, dato che dal rapporto al momento non riesce ad avere ‘di più’, le rimane amorevolmente accanto e quando la mora ha bisogno corre da lei. Non la lascia mai sola.

Pierpaolo medica la bella 40enne. Prima lei gli si avvicina in camera e gli stampa un bacio sulla fronte, mentre lui è disteso sul lettone. Poi gli chiede aiuto.

A schiena nuda è Elisabetta a stendersi a pancia in giù, per farsi mettere il cerotto per il mal di schiena. Ha bisogno della fascia riscaldante per far andare via il dolore. L’ex velino 30enne le domanda dove vuole sia posizionato esattamente, poi esegue, come un infermiere personale assai esperto.

Stanno appiccicati. Durante la cena nella Casa del GF Vip hanno diviso persino il dolce, come perfetti piccioncini. “Questa cosa tra me e Pier è talmente bella che abbiamo deciso di vivercela com’è e nessuno deve mettersi in mezzo”, confessa la calabrese in Confessionale. “Io con lei ho provato le farfalle nello stomaco”, rivela il modello.

Non si capisce ancora se l’amicizia “speciale” sia ferma al palo o vada avanti. I “Gregorelli”, però, fanno discutere e tengono accesi i riflettori al reality, fissi su di loro, nomination permettendo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/10/2020.