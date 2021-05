Elisabetta Gregoraci, Stefano Coletti pubblica le foto con lei: 'Ci frequentiamo da 2 mesi'. Poi cancella tutto

Elisabetta Gregoraci al momento tace. L’uragano scatenato da Stefano Coletti, però, sembrerebbe averla travolta. Il pilota pubblica nelle sue IG Stories alcune foto che parrebbero confermare la relazione con la showgirl 41enne. Poi in un post chiarisce: “Ci frequentiamo da 2 mesi”. Poco dopo fa dietrofront e cancella tutto, tornando sui suoi passi…

Uno scatto immortala Coletti con la Gregoraci. Lui la stringe a sé, la posa mette in evidenza il tattoo che ha sul braccio. “Sei l’epicentro del mio terremoto”, si legge, la stessa frase dell’aereo che volò sopra la Casa del GF Vip mentre la calabrese era al reality.

Il tatuaggio è ripreso dal brano 9.3 di Mr Rain. "Troverò qualcuno diverso da te ma che mi guardi nello stesso modo, come una scossa 9.3, sei l'epicentro del mio terremoto e andremo in ogni luogo dove siamo stati noi", recita la canzone.

L’uomo mostra anche la targa della sua auto: è la data di nascita di Eli. Al GF Vip, quando si scatenò il gossip che avrebbe voluto la Gregoraci vicina a Coletti e si parlò proprio della targa della macchina del pilota, l’ex moglie di Flavio Briatore sminuì tutto. “Stefano Coletti è un ragazzo che vive a Monaco. Non è il mio fidanzato, è un mio amico. Anche Flavio ha la targa con le iniziali con l’8, l’80, come la mia. Anch’io ho la targa personalizzata”, chiarì.

Stefano sembrerebbe pensarla diversamente. Poco dopo aver condiviso le sue foto, in un post sul rapporto con Elisabetta Gregoraci chiarisce: “Vedo tanti insulti”. E aggiunge: “Tengo solo a dire che Elisabetta e io non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi due mesi. Quindi non è una bugiarda come state insinuando”.

La sua dichiarazione, accompagnata da un’altra immagine insieme alla mora, però, rimane online solo pochi minuti, poi sparisce. Ma in Rete nulla passa inosservato e così il gossip si scatena e pure il silenzio di Elisabetta diventa assordante: lei non fa alcun commento a riguardo.

