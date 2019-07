Elisabetta Gregoraci, 39 anni, ha sfilato sul red carpet della 65esima edizione del Taormina Film Festival con un bellissimo abito lungo verde smeraldo di Elisabetta Franchi. Capelli sciolti, viso perfettamente truccato, l'ex moglie di Flavio Briatore ha incantato tutti sul tappeto rosso.

Elisabetta al Taormina Film Festival ha presentato "Aspromonte, la terra degli ultimi", pellicola diretta da Mimmo Calopresti e che la vede recitare al fianco di Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Francesco Colella, Marco Leonardi e Sergio Rubini. Il film è stato proiettato in anteprima mondiale nella splendida cornice del teatro antico di Taormina. La showgirl ha raccontato di avere un'immagine completamente diversa. Il suo ruolo è quello di una donna distrutta, provata. Non ha un filo di trucco e le hanno persino ingiallito i denti. La storia dopotutto è quella di un gruppo di calabresi che, negli Anni '50, stanchi dell'isolamento del loro paese, decidono di costruire una strada per essere collegati alla civiltà.

Elisabetta Gregoraci continua così a coltivare la sua carriera di attrice ed è inarrestabile. Impegnata in Puglia con "Battiti Live", non si è voluta perdere il Taromina Film Festival dove è apparsa in splendida forma e con un look impeccabile.













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 3/7/2019.