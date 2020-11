Elisabetta Gregoraci torna a piangere per il figlio al GF Vip: ecco perché

Elisabetta Gregoraci torna a piangere per il figlio al GF Vip. Le lacrime le rigano copiosamente il volto perché Nathan Falco non è lì con lei, non lo vede a giorni: pensa a lui e crolla.

La bella 40enne manifesta ancora la sua grande sofferenza per la lontananza dal piccolo avuto dall’ex marito Flavio Briatore. Sente salire la malinconia per il distacco forzato, così si apparta e scrive una lettera al ragazzino.

Elisabetta Gregoraci è concentrata, assorta nei suoi pensieri: la penna corre veloce sul foglio. Mette giù, nero su bianco, tante parole per Nathan, unico vero amore, e si commuove. L’emozione è irrefrenabile. Il suo bambino di appena 10 anni è a Monte Carlo con il papà, la showgirl per la prima volta si è presa una pausa dal ruolo di mamma, ma questo le costa molta fatica.

Mentre scrive, ogni tanto si ferma e asciuga gli occhi, per non bagnare il foglio. Poi riflette e continua a riempire la pagina descrivendogli quel che sente.

“Ciao Nathan, vita mia”, esordisce Eli nella sua lettera. Vuole che l’amore riesca a trasparire dalle sue frasi: ha solo voglia di abbracciarlo stretto, stretto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/11/2020.