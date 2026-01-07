Elisabetta Gregoraci prosegue la vacanza al caldo: dal Kenya a Dubai, foto

“Primo capitolo del 2026”, scrive la showgirl mostrandosi al top della forma in bikini

La calabrese trascorre l’Epifania al Billionaire col “bonazzo” del suo cuore

Dopo un Natale sfavillante trascorso al Lion The Sun a Malindi, in Kenya, Elisabetta Gregoraci prosegue la vacanza al caldo e si sposta a Dubai. “Primo capitolo del 2026”, scrive sui social, postando alcune foto in cui è ritratta in forma top in bikini. La sorella Marzia da lontano commenta: “Stupenda”.

Elisabetta Gregoraci prosegue la vacanza al caldo: dal Kenya a Dubai

La showgirl si gode i suoi giorni spensierati insieme al suo compagno di vita preferito, il figlio 15enne Nathan Falco. E’ con lui che si diverte a trascorrere la sera dell’Epifania. I due vanno nel locale di Flavio Briatore, il Billionaire. La 45enne calabrese canta felice. Con lo smartphone cattura un’immagine dell’adolescente. “Bonazzo del mio cuore”, commenta entusiasta.

La Gregoraci non ha bisogno di un nuovo amore: ha già tutto quel che gli serve per appagare il bisogno di calore. Nathan sta crescendo, ma tiene molto alla mamma e l’accompagna sempre. Grazie al rapporto che la lega a Flavio, ex marito, Elisabetta si sente sostenuta, conservando la sua indipendenza. Anche la sorella di Briatore, Rita, tra i commenti le manda una faccina con gli occhi a forma di cuore, segno che tutti le sono rimasti vicini e che l’addio con l’imprenditore non è mai stato netto, definitivo.

Non dimentica di allenarsi in palestra

La sera la 45enne è sempre cool col suo look

Tra bagni, tintarella e serate al ristorante, Elisabetta si gode gli ultimi scampoli del suo lungo viaggi in famiglia. Poi si torna al lavoro: i progetti, numerosi, dell’anno nuovo l’attendono.