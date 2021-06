Elisabetta Gregoraci single strepitosa: in vacanza in yacht a Capri con gli amici mostra il fisico da 20enne

Elisabetta Gregoraci è una single strepitosa a Capri. In vacanza sullo yacht con gli amici la mora si diverte un mondo e mostra il fisico da 20enne. La showgirl è da urlo.

La bella 41enne si gode gli ultimi giorni di relax prima di Battiti Live, programma tv che la vedrà protagonista alla conduzione. L’ex moglie di Flavio Briatore sull’isola dell’amore non ha bisogno di un nuovo amore. Sta benissimo anche da sola insieme a pochi intimi: ride, scherza e sorride alla vita. Il figlio Nathan Falco non è con lei, è partita da sola.

VIDEO

Eli non smette un attimo di sorridere insieme a Jonathan Kashanian e Valentina Manzo. Prende in giro l’ex gieffino, opinionista di Detto Fatto con Bianca Guaccero, per il suo look da spiaggia inusuale: in barca indossa una camicia nera e calzini rosso fuoco fino alle ginocchia. Ironizza fortemente ma non c’è problema, Jonathan poco dopo si vendica a modo suo…

Kashanian posta alcune storie in cui si vede la Gregoraci mentre sfiletta un pesce nel ristorante “Signori la Gregoraci alle prese col pesce", dice ironico, con tanto di doppio senso. Poi aggiunge: “Le origini calabresi si vedono quando entri in cucina”.

La vacanza a Capri la fa sentire libera e le regala un primo assaggio d’estate. Gite emozionanti sotto i Faraglioni, bagni, tintarella e la sera canti sfrenati al famosissimo Anema e core di Gianluigi Lembo con i fan che fanno a gara per farsi una foto con lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/6/2021.