Elisabetta Gregoraci, vacanze in sud Italia tra radici e famiglia: foto

Elisabetta Gregoraci si rilassa, le sue vacanze in sud Italia tra radici e famiglia la rendono felice. La showgirl 41enne prima è stata in Sicilia, ora è in Calabria, a Soverato. Con lei anche il figlio Nathan Falco, 11 anni, e Flavio Briatore, con cui, nonostante il divorzio, sembra essere inseparabile, avvalorando sempre di più le voci di un ritorno di fiamma.

Battiti Live in tv, su Italia 1, è stato un successo, ora è tempo di relax avvolta dal calore di casa, quello che le regala sensazioni bellissime e forti, indimenticabili.

Taormina, Siracusa sono solo alcune delle splendide città che hanno rubato il cuore della sensuale e bellissima mora. Adesso è tempo di rivedere i suoi parenti: il papà, il nonno, la nonna, i cugini. L’ex gieffina vip li fa vedere nelle sue IG Stories, fiera, orgogliosa di loro.

“Viva i nonni di tutto il mondo", esclama Elisabetta quando presenta su Instagram nonno Nino. La showgirl dedicato tenere parole alla nonna Elisabetta in occasione del suo compleanno: "Tanti auguri nonnina mia, tra qualche ora ti festeggeremo e io sono tanto felice”. In un altro video è abbracciata al papà Mario, che adora.

Splendida, tonica sempre in forma smagliante, Elisabetta Gregoraci esplode di gioia nella sua terra, quella che l’ha vista crescere. Tanti teneri momenti le rendono più vivi pure i ricordi passati: la mente va sempre alla sua mamma morta giovanissima a causa di un tumore, non smette un istante di pensare a lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/8/2021.