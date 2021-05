Ellen DeGeneres chiude per sempre il suo show tv: l’annuncio

Sono stati 18 anni di grandissimi successi. Ma come tutte le cose, anche lo show di Ellen DeGeneres è arrivato alla fine. A farlo sapere è stata la stessa conduttrice. Il “The Ellen DeGeneres Show” avrà ancora un’altra stagione, ma nel 2022 sarà trasmesso l’ultimo episodio. La star americana 63enne, che è sposata con Portia de Rossi, ha spiegato di avere sempre bisogno di nuovi stimoli per tenere viva la creatività e dopo tanto tempo la trasmissione tv non riusciva più a darglieli.

Parlando con il “The Hollywood Reporter”, Ellen ha annunciato: “Quando sei una persona creativa, hai sempre bisogno di una sfida. E nonostante questo sia un grande show, e sia anche divertente, non rappresenta per me più una sfida”.

Le idee sul futuro non sono ancora chiarissime, ma molto probabilmente la DeGeneres farà cinema. “Fare una sitcom è una passeggiata in confronto allo show, che ha 180 episodi l’anno. Quindi non so cosa farò esattamente dopo, ma sicuramente ci saranno dei film. Se ci fosse un ruolo interessante, lo farei, ma adesso non potrei”, ha aggiunto. “Il prossimo anno aprirò anche il mio campus in Ruanda e voglio essere più coinvolta nella tutela e in tutto quello che penso sia importante, dall’ambiente agli animali”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 13/5/2021.