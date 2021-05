Elliot Page, prima foto in costume dopo intervento per il cambio di sesso

Elliot Page ha voluto condividere la prima foto in costume dopo l’intervento per il cambio di sesso. L’attore, che precedentemente era conosciuto come Ellen Page, ha raggiunto la fama internazionale per l’interpretazione in ‘Juno’. Oggi è orgogliosamente un uomo trans. Ha fatto una mastectomia (intervento per rimuovere i seni) molto ben riuscita. E anche se le cicatrici non sono ancora perfettamente guarite, ha deciso di concedersi una giornata in costume per rilassarsi in piscina.

Si è fatto immortalare con gli addominali scolpiti. “Il mio primo costume a pantaloncino. Gioie da trans”, ha scritto accanto all’immagine.

Elliot ha fatto coming out come transgender lo scorso dicembre. Pochi mesi dopo ha conquistato anche la copertina del magazine ‘Time’. Alla rivista ha spiegato: “Sono grato ed eccitato per essere arrivato a questo punto della mia vita”. Ma ha anche sottolineato di avere un po’ di paura e di ansia per come le persone trans sono trattate in alcuno contesti. Oltre a tantissimi messaggi di affetto e supporto, Elliot ha infatti ricevuto anche attacchi e odio da parte di persone transfobiche. “Sapevo che sarebbe successo”, ha fatto sapere.

