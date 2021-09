Elodie è strepitosa in tv. Ospite di Alessandro Cattelan a “Da Grande”, in onda su Rai Uno, la cantante 31enne è sexy con indosso una jumpsuit bianca dalle trasparenze birichine, impreziosita da tagli sui fianchi e sul ventre. Una scollatura vertiginosa e centinaia di Swarovski la rendono ammaliante e irresistibile.

Elodie è disinibita, rompe gli schemi. Si esibisce si un medley di canzoni della grande Raffaella Carrà, l’omaggio alla più grande tra le showgirl, recentemente scomparsa, è esplosivo e toccante. Il Tuca Tuca con Cattelan fa sorridere tutti.

“Sei stata parte della storia del nostro Paese e un riferimento per qualunque donna che desiderasse fare intrattenimento, sei stata pura avanguardia. Stasera ero visibilmente emozionata, è stato un onore. Grazie per tutto quello che ci hai regalato”, sottolinea Elodie.

Non manca il momento esilarante. Divertita e divertente, si mette prima la volante per fare una lezione di guida, ma non sa che pesci prendere, dato che non porta la macchina. Non ha mai preso la patente. Decide di diventare ‘grande’, come recita il mood della trasmissione. L’ex volto di Amici, fidanzata con Marracash, è emozionata nell’affrontare la prova. Ma sta al gioco e si prende la scena totalmente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/9/2021.