Elodie, bacio appassionato con Davide Rossi: ecco chi è lui

Elodie Di Patrizi si scambia in auto un lungo bacio appassionato con Davide Rossi. Dopo giorni e giorni di rumor, ecco che arriva la prova grazie al settimanale Chi di un nuovo amore per la cantante 31enne: con Marracash, rapper 42enne, con cui viveva una relazione dal 2019, è proprio finita.

Elodie ha trovato in Davide l’uomo in grado di farle battere nuovamente il cuore. Lui ha 39 anni, ex modello e marketing manager di Armani ha, nel suo curriculum, persino una ‘mini’ incursione all’Isola dei Famosi. I due sono stati paparazzati insieme, in intimità, poche sere fa dopo un lungo weekend trascorso insieme. La coppia è uscita dalla casa dell’artista ex Amici a Milano, dove si è trasferita. Saliti in auto, si sono diretti all’aeroporto di Linate: la Di Patrizi è partita per la Puglia, dove girerà un film.

Tra Elodie e Davide i saluti sono stati calienti, conditi dal bacio immortalato dai fotografi in agguato. La Di Patrizi, ormai una vera icona oltre che della musica anche della moda, con Rossi ritrova il sorriso. Ultimamente sul suo rapporto con Marracash aveva detto: “Siamo molto diversi”. E forse è stata proprio questa ‘diversità’ a portarli alla rottura.

La ragazza ora debutterà anche da attrice in “Ti mangio col cuore” diretto da Pippo Mezzapesa che l’ha voluta come protagonista. Affronterà subito la lontananza dal nuovo fidanzato, solo così scoprirà se è veramente ‘amore’ o un semplice ‘calesse’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/11/2021.