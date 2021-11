Elodie conferma la rottura con Marracash: ecco in che rapporti sono ora

Elodie conferma la rottura con Marracash. La Di Patrizi, paparazzata nei giorni scorsi con il suo nuovo flirt, il modello e manager Davide Rossi, intervistata da Rolling Stone, parla del rapper 42enne al passato. Il magazine dedica la copertina all’artista, appena uscito con il suo nuovo album, “Noi, Loro e gli Altri”. Nella cover del disco la romana, ex volto di Amici, posa insieme a lui: nonostante le loro strade si siano divise, i rapporti sono ottimi, di grande stima e fiducia.

Il giornale parla dei nuovo progetti artistici di Marracash nei quali è coinvolta anche Elodie, che a Rolling Stone confessa: “Oltre a volergli bene come persona, lo stimo come artista. Il suo processo creativo e incredibile”.

L’amore è finito, ma la passione per la musica in qualche modo ancora li unisce. Elodie rivela: “Ad alcuni brani sono particolarmente legata, perché contengono parecchio del periodo che abbiamo vissuto insieme, e mi riempie il cuore poterne essere stata parte”. E anche sul suo profilo social dedica alcune storie all’ex, complimentandosi con lui per il suo nuovo lavoro, di cui sente di essere particolarmente orgogliosa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/11/2021.