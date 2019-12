Elodie, come ha conquistato Marracash: 'A cena l’ho invitato io...'

Elodie Di Patrizi racconta come ha conquistato Marracash. A Grazia, in una lunga intervista in cui svela le grandi emozioni provate alla prima al Teatro La Scala di Milano della Tosca, dove ha fatto la sua prima uscita ufficiale con il rapper 40enne, confessa: “A cena l’ho invitato io”.

Sono fidanzati dalla scorsa estate, galeotto è stato il video della canzone “Margarita” che li ha visti protagonisti entrambi. “Sì, è vero. Quando ho visto arrivare Marracash, io che sono sempre disinvolta davanti alla telecamera e so gestire bene ogni tipo di situazione, ho provato imbarazzo, mi sentivo osservata da lui”, sottolinea la bella 29enne, ex volto di Amici.

Poi aggiunge: “La sera, quando sono tornata a casa, mi ha scritto un messaggio molto carino. Ma poi a cena l’ho invitato io. Noi ragazze di periferia sappiamo che se vuoi qualcosa devi andartelo a prendere. Nella vita, nel lavoro e anche in amore”.

Nata e cresciuta a Primavalle, un quartiere popolare di Roma, Elodie non rimane passiva davanti a un uomo che le fa girare la testa: con Marracash ha raggiunto l’obiettivo. I due si dicono molto innamorati e felici.

