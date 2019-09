Elodie Di Patrizi ad "Amici" aveva instaurato con Emma Marrone un bel sodalizio artistico che poi, una volta conclusasi la trasmissione, ha deciso di interrompere per fare le cose a modo suo e spiccare il volo da sola. Ospite a "Domenica In", la cantante 29enne, dopo aver ripercorso le tappe della sua carriera, si è ritrovata a parlare della malattia della sua ex coach e produttrice.

Mara Venier ha mandato in onda un vecchio estratto in cui Emma parla dell'intervento subito a causa di un tumore alle ovaie: "È la ferita che mi ha fatto meno male, la cicatrice indica che il male è stato tolto. Il male che resta dentro, ad esempio, è quello che viene dalle parole scagliate con irruenza". "Il nostro abbraccio a Emma", ha detto la Venier.

"Lei è una donna molto forte, che stimo tanto e mi ha dato tanto, so che affronterà tutto, come sempre", ha dichiarato Elodie. La Di Patrizi poi ha aggiunto: "Penso sappia che le vogliamo bene tutti. Spero di sentirla presto. Le ho mandato un messaggio. Spero in questi giorni di sentirla e di farle sentire che siamo tutti con lei".

Nel 2017 Elodie ha deciso di proseguire il suo percorso in campo musicale senza la Marrone al suo fianco: "Ho capito che era arrivato il momento di fare le cose a modo mio, di poter volare con le mie ali - dichiarava la ragazza - Quando si ha di fronte una persona con un carattere così forte, è difficile dire la propria e, anche se avevo paura di risultare come un'ingrata, ho preferito scegliere di essere libera, ragionare con la mia testa e proseguire da sola il mio percorso".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 23/9/2019.