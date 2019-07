Elodie Di Patrizi e Marracash stanno insieme. Si sono incontrati e hanno duettato nel singolo “Margarita”, cantando, è nato l’amore. Ora l'ex di Amici 29enne e il rapper 40enne fanno coppia anche nella vita.

Sono appassionati e felici. Elodie Di Patrizi e Marracash stanno insieme e non fanno nulla per celarlo. I due sono stati pizzicati a Milano durante l’incontro di boxe tra il campione Daniele Scardina e Alessandro Goddi mentre si scambiavano baci e abbracci. La biondina e l’artista sono davvro intimi: l’incontro artistico ha scatenato un vero e proprio colpo di fulmine.

Elodie Di Patrizi, proprio durante la presentazione di “Margarita”, a metà giugno scorso, a Io Donna aveva dichiarato: “Sono felicemente e serenamente single. Sto bene anche da sola, non ho fretta. Nella mia vita ci sono il lavoro, al primo posto, e gli amici, con i quali spesso collaboro anche a livello lavorativo. Una relazione arriverà quando troverò l’uomo giusto”. E a proposito della collaborazione con Marracash aveva detto: “Sono felicissima che abbia accettato, ‘Margarita’ è un brano estivo e fresco, mi rende orgogliosa. E’ uno dei brani che mi ha divertita di più, c’è una parte di me molto evidente, prendo la vita di petto, ma so essere ironica e autoironica. In questo brano c’è tutto questo”.

Cantando tra i due è nata evidentemente una forte attrazione e ora stanno insieme: sono fidanzati.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/7/2019.