La cantante 36enne e la ballerina 24enne si godono la grande festa arcobaleno tra sorrisi, carezze e gesti d'affetto

Un piccolo imprevisto durante il corteo non rovina la giornata: la romana strattonata da un fan tra la folla

Non sono passate di certo inosservate: Elodie e Franceska Nuredini debuttano da coppia in pubblico al Milano Pride 2026. La cantante 36enne ha partecipato alla grande parata dedicata ai diritti della comunità LGBTQIA+ insieme alla ballerina 24enne che da mesi le è accanto. Sul carro e tra la folla le due non hanno nascosto la loro sintonia: sorrisi, abbracci, baci e sguardi complici raccontano un'intesa sempre più forte.

Elodie e Franceska Nuredini debuttano da coppia in pubblico al Milano Pride: baci, abbracci e tanta complicità

La romana ha vissuto la manifestazione con la passione che la contraddistingue, sostenendo ancora una volta una causa a cui è profondamente legata. Al suo fianco c’era lei, Franceska, presenza costante, con cui ha condiviso ogni momento della giornata. Le immagini pubblicate sui social mostrano le due divertirsi, ballare, scherzare e scambiarsi tenerezze davanti alle centinaia di migliaia di persone accorse per la 25esima edizione dell’evento.

La cantante 36enne e la ballerina 24enne si godono la grande festa arcobaleno tra sorrisi, carezze e gesti d'affetto

Non hanno alcun problema a mostrare a tutti la loro affinità

La loro affinità è evidente. Si sono lasciate andare a gesti d'affetto naturali e spontanei, accolti dall'entusiasmo di chi era lì. Nel corso della manifestazione, però, non è mancato però un episodio spiacevole. Mentre Elodie e Franceska cercavano di attraversare la folla, accompagnate dagli addetti alla sicurezza che stavano creando un corridoio tra il pubblico, una persona ha improvvisamente afferrato il braccio della cantante, strattonandola probabilmente nel tentativo di attirare la sua attenzione. Colta di sorpresa, Elodie si è voltata visibilmente spaventata, ma ha subito ripreso il cammino senza ulteriori conseguenze.

Le immagini condivise sui social fanno il pieno di 'like'

Le immagini del gesto hanno fatto rapidamente il giro dei social, suscitando numerose critiche. L'episodio, fortunatamente, non ha rovinato una giornata. Le due hanno confermato ancora una volta la loro grande sintonia, vivendo il Pride fianco a fianco, inseparabili.