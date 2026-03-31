Elodie e Franceska Nuredini sempre più intime nella vasca idromassaggio col panorama mozzafiato alle spalle: foto

La cantante 35enne e la ballerina 23enne infiammano i social con i nuovi scatti insieme

Le due si fanno vedere sorridenti e complici senza nulla addosso: sono felici

Cielo blu, una distesa d’acqua in lontananza e colline verdi. E’ un terrazzo da sogno. Elodie e Franceska Nuredini sono sempre più intime nella vasca idromassaggio del loro terrazzo, nell’esclusivo hotel dove alloggiano, col panorama mozzafiato alle spalle. Le due si mostrano senza filtri, senza sovrastrutture, immerse nell’acqua nude e abbracciate. Sono felici.

Elodie e Franceska Nuredini sempre più intime nella vasca idromassaggio col panorama mozzafiato alle spalle

Gli scatti, diventati virali in poche ore, raccontano molto più di una semplice vacanza di lusso. Raccontano complicità, leggerezza, libertà. Le due appaiono serene, sorridenti, completamente a loro agio, in un’atmosfera sospesa tra eleganza e spontaneità. La 35enne cantante e la 23enne ballerina si mostrano unite, affiatate, quasi in un piccolo mondo a parte, lontano da tutto.

La cantante 35enne e la ballerina 23enne infiammano i social con i nuovi scatti insieme

Il gossip si accende sulle due, inevitabilmente, ancora una volta. Perché se è vero che Elodie e Franceska non hanno mai ufficializzato nulla, è altrettanto vero che il loro legame continua a incuriosire. Amicizia speciale? Forse. Qualcosa di più? In tanti lo sussurrano. Ma loro, almeno per ora, scelgono il silenzio. Nessuna etichetta, nessuna conferma, solo immagini che parlano da sole. E parlano di una connessione evidente, fatta di sguardi complici e momenti condivisi. Di quella sintonia rara che non ha bisogno di definizioni per essere percepita.

Le due si fanno vedere sorridenti e complici: sono felici

Andrea Iannone, ex della Di Patrizi, appare ormai un ricordo lontano, quasi dissolto nella nuova quotidianità di Elodie, che oggi sembra vivere una fase diversa, più libera e personale. Le foto dalla vasca idromassaggio, le altre che le immortalano insieme agli amici, simili pure nei look, non fanno che rafforzare l’idea di due donne che si scelgono, che si cercano, che stanno bene insieme. Senza bisogno di spiegare troppo. E forse è proprio questo il punto: in un mondo che chiede sempre definizioni, Elodie e Franceska sembrano rispondere con libertà, lasciando che siano gli altri a parlare. Loro, intanto, si godono il momento. Colgono l’attimo intenso della loro vita.