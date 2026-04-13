''Amore mio'': Elodie e Franceska Nuredini inseparabili nel weekend con l’amica Diletta Leotta sul lago di Como, foto

La 35enne e la 23enne si divertono insieme alla conduttrice 34enne gli sgoccioli con la gravidanza

La cantante condivide gli scatti, la ballerina commenta con parole che paiono confermare la relazione

Lei accarezza il pancione dell’amica, l’aiuta a stendere la crema solare per proteggere l’epidermide dell’altra, ormai agli sgoccioli con la gravidanza (a maggio darà alla luce un maschietto). Il clima è rilassante e disteso, fatto di chiacchiere e risate e tantissima complicità. Elodie e Franceska Nuredini sono inseparabili nel weekend con l’amica Diletta Leotta sul lago di Como. La cantante condivide gli scatti, la ballerina commenta con parole che paiono confermare la relazione. “Amore mio”, scrive.

''Amore mio'': Elodie e Franceska Nuredini inseparabili nel weekend con l’amica Diletta Leotta sul lago di Como

La 35enne e la 23enne si divertono insieme alla conduttrice 34enne tra gite in barca, tintarella in spiaggia e molto altro. Alloggiano in una magnifica villa e stanno ancora una volta ‘vicine vicine’ alimentando così la curiosità sulla loro amicizia ‘speciale’.

La 35enne e la 23enne si divertono insieme alla conduttrice 34enne gli sgoccioli con la gravidanza

La cantante condivide gli scatti, la ballerina commenta con parole che paiono confermare la relazione

Diletta, unita da profonda amicizia alla Di Patrizi, sembra benedire le scelte della romana, che ha ‘cancellato’ Andrea Iannone e ha scelto di avere accanto Franceska.

Nessuna etichetta per loro due, solo la voglia di sentirsi unite

Coccole e abbracci in riva al lago per l’ex volto di Amici e la danzatrice. Momenti di relax in motoscafo e il soggiorno a Brunate in una magione storica da mille e una notte. Sono giorni tutti al femminile, ci sono anche altre dello staff di Elodie presenti. Lei celebra la primavera così, scansando le etichette e assaporando teneri momenti con la libertà che ormai la contraddistingue. La Leotta l’adora anche per questo.