''Amore mio'': Elodie e Franceska Nuredini inseparabili nel weekend con l’amica Diletta Leotta sul lago di Como, foto

- La 35enne e la 23enne si divertono insieme alla conduttrice 34enne gli sgoccioli con la gravidanza
- La cantante condivide gli scatti, la ballerina commenta con parole che paiono confermare la relazione
Lei accarezza il pancione dell’amica, l’aiuta a stendere la crema solare per proteggere l’epidermide dell’altra, ormai agli sgoccioli con la gravidanza (a maggio darà alla luce un maschietto). Il clima è rilassante e disteso, fatto di chiacchiere e risate e tantissima complicità. Elodie e Franceska Nuredini sono inseparabili nel weekend con l’amica Diletta Leotta sul lago di Como. La cantante condivide gli scatti, la ballerina commenta con parole che paiono confermare la relazione. “Amore mio”, scrive.
La 35enne e la 23enne si divertono insieme alla conduttrice 34enne tra gite in barca, tintarella in spiaggia e molto altro. Alloggiano in una magnifica villa e stanno ancora una volta ‘vicine vicine’ alimentando così la curiosità sulla loro amicizia ‘speciale’.
Diletta, unita da profonda amicizia alla Di Patrizi, sembra benedire le scelte della romana, che ha ‘cancellato’ Andrea Iannone e ha scelto di avere accanto Franceska.
Coccole e abbracci in riva al lago per l’ex volto di Amici e la danzatrice. Momenti di relax in motoscafo e il soggiorno a Brunate in una magione storica da mille e una notte. Sono giorni tutti al femminile, ci sono anche altre dello staff di Elodie presenti. Lei celebra la primavera così, scansando le etichette e assaporando teneri momenti con la libertà che ormai la contraddistingue. La Leotta l’adora anche per questo.