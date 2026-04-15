Elodie a Ibiza con Franceska Nuredini: mentre fanno acquisti al mercatino arriva il bacio sulle labbra, guarda

Non hanno mai ufficializzato la loro relazione, le effusioni e la complicità che le lega sono evidenti

La cantante 35enne e la ballerina 23enne paparazzate a Sant Jordi, il piccolo villaggio dell’isola delle Baleari

Sono felici, in perfetta sintonia, affini. Elodie anche a Ibiza è inseparabile da Franceska Nuredini. Mentre fanno acquisti al mercatino hippie di Sant Jordi, il piccolo villaggio dell’isola delle Baleari, le due si scambiano un bacio sulle labbra. I fotografi non si lasciano scappare il tenero momento di intimità e le immortalano così. Chi pubblica lo scatto sulla copertina del settimanale.

Elodie a Ibiza con Franceska Nuredini: mentre fanno acquisti al mercatino arriva il bacio sulle labbra

Finora non hanno mai ufficializzato la loro relazione, almeno a parole. Le foto condivise hanno però raccontato questa estrema vicinanza. “Il loro legame è diventato pubblico a inizio anno. A quel punto è risultato evidente che la cantante si fosse lasciata con Andrea Iannone”, scrive il giornale. E ancora: “Da quando hanno scelto di stare insieme non si sono mai nascoste”.

La cantante 35enne e la ballerina 23enne paparazzate a Sant Jordi, il piccolo villaggio dell’isola delle Baleari

La romana 35enne conosceva la 23enne già quando era fidanzata col pilota, è una delle ballerine del suo tour. La decisione di stare con la ragazza sarebbe arrivata “dopo una lunga riflessione”. Le due provano un sentimento sincero e puro e non fanno nulla per celarlo.