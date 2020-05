Elodie stravolge il suo look, cambio drastico: prima capelli cortissimi ora lunghe treccine afro

Elodie stravolge il suo look. Cambio drastico per la cantante. Prima ha sempre portato i capelli cortissimi, ora è completamente diversa: grazie alla mamma Claudie Marthe, artista francese creola, originaria delle Antille, sceglie le treccine.

Aveva abituato il pubblico ad ammirarla con i suoi tagli corti, optando per il rosa quando era ancora una dei talenti di Amici e poi il biondo per il colore dei capelli. Adesso Elodie Di Patrizi stupisce i fan in occasione del lancio del suo nuovo singolo “Guaranà”. Cambia la sua immagine e si fa vedere diversa. Per la bella 30enne fidanzata con Marracash lunghi capelli castano scuro intrecciati.

“GUARANÀ è il mio nuovo singolo, esce domani a mezzanotte - scrive - La produzione è Dardust, le parole di Davide Petrella, le treccine delle dolci mani di mia madre Claudie Marthe”. Le treccine afro la rendono ugualmente sensuale, sono i suoi grandi occhi a regalarle sempre quell’espressione accattivante. Negli scatti condivisi Elodie indossa un trikini nero che lascia scoperto il suo fisico asciutto da modella.

In un’altra foto, un selfie, Elodie si immortala con la nuova acconciatura, la mascherina e lenti a contatto viola abbinate al colore della giacca che indossa. Stravolge il suo look e lascia tutti a bocca aperta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2020.