Elodie Di Patrizi e Marracash si stanno godendo gli ultimi giorni d’estate in Sicilia. La coppia si trova sull’isola per una vacanza in famiglia. La bella 30enne ha deciso di condividere sul social uno scatto realizzato durante una gita in barca. Nell’immagine i due appaiono sorridenti in costume l’uno accanto all’altra mentre brindano al loro amore. Vicino alla foto solamente un cuore. Lo stesso pubblicato dal rapper milanese nei commenti.

Recentemente la mora romana ha raccontato come in passato abbia vissuto delle relazioni tossiche e come alcuni dei suoi ex fossero gelosi del suo successo. “Io discuto sempre, lo facevo anche con i miei ex fidanzati. È capitato che soffrissero la mia determinazione, il mio avere degli obiettivi, il fatto che guadagnavo più di loro. Come è possibile? Il mio successo non deve ledere la tua autostima, questo è un grave retaggio culturale. E le ragazze che verranno dopo non dovranno avere questo problema”, ha spiegato.

Elodie e Marracash si sono conosciuti lo scorso anno sul set del videoclip del brano ‘Margarita’ e da allora non si sono più lasciati.

Scritto da: la Redazione il 31/8/2020.