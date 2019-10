Elodie e Marracash sono usciti allo scoperto come coppia. I due cantanti, che erano stati già fotografati dai paparazzi in teneri atteggiamenti la scorsa estate, ma che non avevano mai confermato il loro rapporto sentimentale, hanno deciso che è arrivato il momento di ufficializzare le cose. Così sul profilo Instagram di lei domenica è apparso uno scatto inequivocabile. Nella foto le due star della musica italiana si baciano appassionatamente. Accanto all’immagine la 29enne ha scritto: “Nient’altro da aggiungere”.

Elodie e il rapper 40enne si sono conosciuti alcuni mesi fa durante la produzione del brano ‘Margarita’, a cui hanno collaborato. Poi è esplosa la passione e adesso sono inseparabili. L’ufficializzazione della relazione è arrivata durante una vacanza a Zanzibar, in Africa.

Sotto alla foto ha voluto lasciare un commento anche Belen Rodriguez, che da qualche tempo è molto legata all’ex protagonista di ‘Amici’. “Che belli siete mamma mia!”, ha scritto la showgirl argentina, entusiasta che la sua amica si sia finalmente rifidanzata. L’ultimo compagno di Elodie risale infatti ad oltre un anno fa, quando la bella romana faceva coppia con il dj leccese Andrea Maggiolino. Prima di lui, il fidanzato più noto della Di Patrizi, questo il cognome della bionda, era stato Lele Esposito, con cui aveva condiviso anche l’esperienza nel programma di Maria De Filippi.

