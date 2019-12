Qualche mese dopo l’annuncio ufficiale del loro amore, Elodie Di Patrizi e Marracash hanno fatto il loro debutto sul red carpet come coppia. I due cantanti sono stati tra gli ospiti della prima teatrale de La Scala, che ha inaugurato la stagione con la Tosca. All’importantissimo evento i due sono stati fotografatissimi. Lui ha scelto un completo blu con camicia bianca e niente cravatta. Lei un’acconciatura anni ’30 e un abito fantasia lungo fino a terra. Entrambi firmati da Etro.

Durante la serata, che ha visto tutto il teatro scrosciare applausi per 5 infiniti minuti quando è apparso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ovvero la figura istituzionale più amata dagli italiani, la coppia si è scattata diverse immagini postate poi sui rispettivi profili Instagram.

Recentemente Marracash, 40 anni, ha spiegato come è nato l’amore con Elodie, 29. Il rapper ha fatto sapere che durante la lavorazione del loro duetto “Margarita” è scoccata la scintilla. “E’ successo tutto per caso. L’etichetta mi aveva proposto questo duetto, lo abbiamo inciso e ci siamo conosciuti sul set del video. Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista”, ha dichiarato.

“Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino”, ha poi aggiunto.

