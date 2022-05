Elodie e Marracash sono una coppia aperta? 'Difficile spiegarlo’

Marracash è tornato a parlare della sua relazione con Elodie. In una nuova intervista rilasciata al Corriere della Sera il rapper ha sottolineato che il rapporto con la collega è fuori dagli schemi convenzionali. Questo ha fatto pensare a qualcuno a una sorta di coppia aperta, ma ovviamente è solo un’ipotesi. Il 43enne, all’anagrafe Fabio Rizzo, ha affermato: “Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”.

Tempo fa era stata Elodie ha spiegare i motivi della fine della relazione con il collega. Si era presa la responsabilità della rottura. Aveva detto a ‘Grazia’: “Mi fa strano parlare di fine fra me e lui. Il nostro amore non è finito, si è trasformato”. “Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo”, ha aggiunto (e anche qui, qualcuno ha pensato che ci fosse un riferimento ad un rapporto “aperto”).

Elodie Di Patrizi, 32 anni, che ha conosciuto Marracash sul set del videoclip del brano Margarita nel 2019, aveva infine sottolineato di considerare l’ex (?) come un familiare. “Per me lui continua a essere famiglia. Come mai è tra noi è finita? Le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri di riflesso”, aveva concluso.

Scritto da: la Redazione il 25/5/2022.