Elodie, outfit pazzesco per la sfilata Versace: foto

Elodie sceglie un outfit pazzesco per la sfilata Versace. La cantante, ormai da tempo legata alla Maison, è una perfetta ‘doll’ del marchio. Alla Milano Fashion Week la 31enne con il mini abito color lilla lascia tutti a bocca aperta.

Donatella Versace centra sempre l’obiettivo: Elodie è la sua ‘bambola’. Il look, legato anche al lancio del nuovo singolo, “Vertigine”, celebra la bella e la rende una vera icona.

Per la romana, fidanzata con Marracash, bandana colorata sulla chioma lunghissima piena di onde larghe e trucco incantevole, senza mai esagerare, in grado di esaltare lo sguardo da cerbiatta ammaliante.

Sotto la Di Patrizi, ex volto di Amici, indossa un mini abito color lilla, formato da paillettes grandi agganciate tra di loro da altre piccole perline. Tra le mani l’artista stringe un hand bag, sempre Versace. A completare la mise, ai piedi le scarpe zeppa lilla in stile anni ’60, segno di riconoscimento della nuova collezione del brand di Donatella, come hanno sottolineato persino di Ferragnez sul social. Elodie diventa regina, un modello di stile che le ragazze portano ad esempio: eterea, ma grintosa, con carattere ed eleganza, sensuale e chic da impazzire. Semplicemente bellissima.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/9/2021.