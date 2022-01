Elodie finalmente rivela perché è finita con Marracash: 'Sono stata io a...'

Elodie si mette a nudo e spiega per la prima volta il motivo che l’ha portata alla rottura con Marracash. “Ecco perché è finita”, rivela per la prima volta a Grazia, che le regala la cover del settimanale. La cantante 31enne ha fatto di tutto per non buttare via tutto quel che aveva costruito col rapper 42enne, ma alla fine si sono lasciati.

“Io non riesco a rimanere con qualcuno, se non sento che il mio cuore è allineato alla mia testa e al mio corpo. Anche se… Ho imparato che a volte bisogna aspettare un attimo prima di buttare via tutto. L’ho fatto con Fabio”, confessa Elodie, parlando di Marracash, all’anagrafe Fabio Rizzo.

“Di storia d’amore io comunque ne ho avuta solo una, quella con Fabio. Con lui io ero io e lui era lui, il nostro scambio è sempre stato onesto, profondo”, spiega l’ex volto di Amici. Si sono innamorati tre anni fa girando insieme il videclip di “Margarita”. Adesso nel video di “Crazy Love” si sono uccisi a vicenda, quasi certificando la conclusione del loro amore. Elodie chiarisce: “Mi fa strano parlare di fine, fra me e lui, il nostro amore non è finito, si è trasformato. Quel video è stato un gesto plateale, ma Fabio per me continua a essere famiglia. Le persone mica si dimenticano da un giorno all’altro”.

Con Marracash è riuscita ad aprirsi e a mostrare la sua parte più intima: “Mi fido di quella mia parte bambina. E’ lei che fa tutto, quando salgo su un palco. Fabio è la sola persona con cui l’ho condivisa nell’intimità, è stato e rimane il compagno di giochi che mi era sempre mancato”. Eppure è arrivata la rottura: “Infatti non abbiamo mai vissuto insieme e non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”.

Elodie Di Patrizi adesso ha scelto di essere single: “Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola. E comunque che cosa significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che significa che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo. Nel senso che, come mi sono presa cura dei miei genitori, mi viene da prendermi cura dell’uomo di cui mi innamoro. In un primo momento mi metto a sua assoluta disposizione, voglio risolvergli la vita, salvarlo. Poi di colpo tiro fuori anche le mie paure, le mie fragilità, e lo faccio male. Divento aggressiva, metto alla prova l’amore dell’altro: mi ami solo quando faccio la superdonna o sei disposto ad amare anche i miei mostri? Le crisi sono mie, ma poi le subiscono gli altri. Così è successo con Fabio”.

La giovane artista, icona fashion, si analizza: “Ho una sindrome dell’abbandono grande quanto me. Forse è per questo che, proprio quando mi sto per consegnare a qualcuno, faccio il disastro”. E’ andata anche in terapia per risolvere: “Ma non è stata una bella esperienza, mi sembrava di essere entrata in una setta, era un metodo che creava dipendenza, e io dalle dipendenze devo tenermi lontana. Ora vorrei trovare qualcuno che mi aiuti non solo mentre sto in quella stanza, qualcuno che mi aiuti nella mia vita vera, fuori da quella stanza. Ad addomesticare i mostri. A tenere a bada la rabbia. Non posso continuare così. Mi devo dare una regolata. Perché magari ho spesso ragione per i motivi per cui mi scaldo, ma poi, per quanto mi scaldo, finisco dalla parte del torto”.

In questo momento Elodie pensa a se stessa: “Mi sforzo di occuparmi di me, per la prima volta, oltre che di mia sorella (Fey Di Patrizi, 28 anni, ndr) che si è appena trasferita a Milano, per ora abitiamo insieme, sta per finire l’università, sarà la prima laureata della famiglia. Tenerci strette ci fa bene”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2022.