Elodie si racconta in una lunga intervista a Grazia. Parla del suo successo, del suo amore per Marracash, della sua rabbia, che sta cercando di controllare, del desiderio di acquistare una casa tutta sua, ma anche della sorella Fey Di Patrizi, 26 anni, che definisce “quasi una figlia”. “Mia sorella è omosessuale, l’ho capito prima di lei”, rivela.

Elodie Di Patrizi quando le si domanda dell’infanzia con Fey, spiega: “Era l’opposto di me. Metodica, studiava, non beveva, non fumava, faceva sport, risparmiava. Fin da piccola mi sono occupata di lei. Oggi è una sorella, quasi una figlia”. Poi aggiunge: “Che lei fosse omosessuale l’ho capito prima di lei. E’ stato un percorso lungo. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose, ci amiamo e basta. Quando me l’ha confidato, piangeva”.

Quando le si domanda se il momento sia stato emozionante, Elodie chiarisce: “Più per lei che per noi. Tutti in famiglia l’avevamo capito, mio padre in questo è sempre stato aperto e ci ha parlato con naturalezza di sesso, senza fare riferimento al genere”. Fey è fidanzata felicemente con Marta Gaeta, una bella ragazza che fa la pasticcera a Roma.

Elodie è orgogliosa della sorella. E’ orgogliosa anche di se stessa e del percorso fatto sino a qui. Quando le si domanda se sia parsimoniosa o generosa, confessa: “Ero generosa da piccola e lo sono ancora. Se devo prestare soldi a un amico, non mi faccio problemi. Però sono anche attenta: voglio comprare una casa, ne sento la necessità. Sarei la prima della mia famiglia a possederne una”.

Con Marracash la storia prosegue. “Crede in me. E lo fa perché è onesto, non perché è il mio fidanzato. Io vivo con i piedi per terra, lui guarda lontano. Lui mi porta su, mi fa respirare - sottolinea la bella 29enne ex Amici - Siamo amanti, amici, nemici, siamo tutto. Quello con lui è il rapporto più bello della mia vita. A 20 anni convivevo con un ragazzo di Lecce, mi comportavo come una signora. Oggi che ne ho quasi 30 sono più leggera, più ragazzina”.

Poi, quando parla dei suoi difetti, rivela: “Il mio team dice che dovrei avere meno rabbia. Ma io mi sono dovuta andare a prendere tutto con prepotenza”. C’è una cosa che la fa irritare parecchio: “La presunzione di chi vuole mettermi in difficoltà. Se mi fai male, io non sto a leccarmi la ferita: ti sbrano”. Sta cercando di mitigarsi: “Capita sempre meno ora. Però, quando succede, perdo completamente la ragione. Vedo nero. Dici frasi che non vorresti dire, fai cose che non vorresti fare, non sei più tu. Io sono una persona bella e brava, ma rischio di perdere tutto per uno scatto d’ira”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/2/2020.