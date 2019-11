Elsa Pataky ha lanciato ben più che una frecciatina nei confronti dell'ex cognata Miley Cyrus. L’attrice spagnola ha infatti dichiarato di pensare che suo cognato Liam Hemsworth, fratello di suo marito Chris Hemsworth, meriti “molto di meglio” dopo la fine del suo matrimonio con la pop star. Liam e Miley lo scorso agosto hanno infatti separato le loro strade a meno di un anno dalle nozze e lui adesso sta attraversando un momento difficile, sebbene possa contare sul supporto di una famiglia molto presente.

Durante un evento a Madrid, Elsa, 43 anni, ha fatto sapere: “Mio cognato dopo la fine della relazione a cui aveva dedicato dieci anni si sente scoraggiato… ma sta cercando di reagire bene. E’ un ragazzo forte e si merita il meglio. Penso proprio che si meriti molto di meglio…”. “La famiglia è sempre pronta a proteggerti. Lui e il fratello sono molto legati e Chris gli è stato vicino per dargli la forza di cui ha bisogno”, ha poi aggiunto.

Secondo i rumour che circolano ad Hollywood tra Liam e Miley sarebbe finita principalmente perché mentre il 29enne sarebbe stato pronto a mettere su famiglia, la moglie avrebbe invece continuato a rimandare l’arrivo di un figlio. Elsa è però convinta che Liam non avrà difficoltà a trovare la persona giusta per lui, visto che è davvero un ragazzo d’oro. “La verità è che è simpaticissimo, lo adoro ed è bellissimo. Lo devo ammettere. Poi ha un grande senso dell’umorismo. Riesce a far ridere tutta la famiglia”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 22/11/2019.