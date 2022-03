Emanuela Folliero cade a Milano e si rompe una gamba: ecco cos'è successo

Emanuela Folliero denuncia la brutta disavventura che l’ha vista malcapitata protagonista ieri a Milano sul social. La conduttrice, ex modella ed ex annunciatrice di Rete 4, cade malamente mentre è in strada a Milano, le conseguenze sono disastrose: si rompe una gamba. Ora è a casa col gesso, molto, molto arrabbiata per l'accaduto.

Tutto è avvenuto, come la mora 57enne rivela sul suo profilo Instagram, a causa della cattiva manutenzione delle strade e dei marciapiedi della città lombarda. In un post su Instagram la Folliero ha condiviso una foto in cui la si vede a terra col ghiaccio sul ginocchio destro. "Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi!!! grazie ai miei soccorritori, ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini”, ha scritto.

Qualche ora dopo Emanuela nelle sue IG Stories spiega: "Ecco, guarda qua che bella serata! Oggi sono uscita di casa, ho fatto venti passi e mi sono imbattuta in uno dei tanti trabocchetti dei marciapiedi di Milano. Sono caduta come una pera e mi sono fracassata”. Si fa riprendere mentre mangia sul divano con la gamba completamente ingessata a causa dell'infortunio. L’incidente le è costato caro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/3/2022.