E’ mistero sul video messaggio postato nella serata di giovedì 14 novembre da Emanuele Filiberto di Savoia sui suoi canali social. Il Principe ha infatti pubblicato una clip in cui annuncia il ritorno dei Reali, senza però spiegare bene cosa intenda. “Sta arrivando il momento. È per me un dovere, ma anche un grande onore, annunciarvi l’imminente ritorno della Famiglia Reale”, ha scritto accanto al video.

Seduto ad un tavolino e immerso in un elegante salone d’epoca, il 47enne nella clip dichiara con tono solenne: “Buonasera a tutti gli italiani, ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della famiglia reale. E’ tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l’eleganza, di cui abbiamo bisogno oggi più che mai”. “Guidata da un forte senso del dovere, la famiglia reale si pone l’obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie a tutti, i Reali stanno tornando”, aggiunge poi.

VIDEO

Lo spot, perché di questo si tratta (sui social è accompagnato dall’hashtag #adv), è andato in onda anche su tutte le reti Mediaset sempre nella serata di giovedì. E’ però mistero sul progetto del rampollo di Casa Savoia. Qualcuno ha ipotizzato che si possa trattare di una discesa in politica. Ma più probabilmente è invece un modo per attirare l’attenzione su un nuovo programma tv che vedrà il Principe protagonista.

Già sul palco di Sanremo nel 2010, poi conduttore tv su Raiuno e concorrente di diversi talent show, tra cui il recentissimo ‘Amici Celebrities’, Filiberto non è di certo nuovo al mondo del piccolo schermo. Che stavolta abbia però convinto a mostrarsi davanti alle telecamere anche il padre 82enne Vittorio Emanuele di Savoia e la madre 84enne Marina Doria? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

Scritto da: la Redazione il 15/11/2019.