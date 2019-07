Emanuele Filiberto di Savoia è distrutto dopo aver scoperto che i ladri sono entrati nella sua casa di Parigi e si sono portati via un bottino da circa 500mila euro. Il rampollo di Casa Savoia, figlio di Vittorio Emanuele e Marina Doria, si sente come se gli fossero stati portati via “40 anni di vita”. “È come se mi avessero portato via 40 anni di vita... Tra i gioielli rubati c' è anche l'anello di fidanzamento per mia moglie Clotilde, ma non voglio parlarne, gli investigatori stanno lavorando, a Parigi”, ha spiegato al Corriere della Sera.

“Per fortuna non eravamo in casa, non c' erano le bambine (Vittoria, 16 anni, e Luisa di Savoia, 13, ndr), non c'ero io con Clotilde. Solo il pensiero di vivere un'esperienza del genere mi raggela. Resta l'amarezza di un pezzo di te portato via”, ha aggiunto il 47enne. Adesso la polizia sta indagando e sembra che per i malviventi non sarà facile “riciclare” la refurtiva. “Siamo nelle mani dell'unità investigativa che si occupa di grandi furti, la Brigade de répression du banditisme: ci è stato detto che diversi di questi gioielli, avendo una connotazione storica precisa, si possono rimettere in vendita con difficoltà, è quasi impossibile...”, ha continuato.

Tra i preziosi sottratti dall’appartamento c’è anche l’anello di fidanzamento che Emanuele regalò alla moglie prima del loro matrimonio, celebrato nel 2003 a Roma. “C'è pure quell'anello. Confido si riesca a rintracciare e... che dire, sarà l'occasione per risposarci. Risposarmi sempre con Clotilde, mio amore, ovviamente”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 24/7/2019.