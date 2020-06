Emilio Fede arrestato a Napoli! Il quasi 89enne ha evaso gli arresti domiciliari

Emilio Fede è stato arrestato a Napoli. Il giornalista 88enne ha evaso gli arresti domiciliari ed è partito da Milano. Le manette sarebbero scattate mentre l’ex direttore del Tg4 era a cena con la moglie, l’ex senatrice di Forza Italia Diana De Feo in un ristorante per festeggiare il suo compleanno con un po’ di anticipo: domani, 24 giugno, compirà 89 anni.

Emilio Fede avrebbe chiesto l’autorizzazione per sposarsi a Napoli, ma sarebbe partito prima di ottenerla, così, mentre cenava in un ristorante del lungomare di via Partenope, sarebbero arrivati alcuni carabinieri in borghese pronti a procedere con l’arresto. Questa la ricostruzione dei fatti secondo il Roma.

I carabinieri, dopo averlo scortato nell’hotel dove alloggiava e averlo interrogato, in contatto telefonico con il suo legale a Milano, gli avrebbero intimato di non uscire più dall’albergo in attesa della decisione per la convalida dell’arresto del giudice che dovrebbe arrivare stamani.

Per i pm di Milano, Fede avrebbe lasciato la sua abitazione a Milano dove, dopo aver scontato 7 mesi di arresti domiciliari, doveva completare la pena con successivi 4 anni di servizi sociali.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/6/2020.