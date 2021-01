Emma e Alessandra Amoroso, esce il primo singolo in coppia: il titolo

Emma Marrone e Alessandra Amoroso pubblicano il primo singolo insieme. Le due svelano la sorpresa che avevano promesso per il 2021 appena iniziato sul social. Sorprendono i fan e li fanno gioire. La loro prima canzone in coppia si intitola “Pezzo di cuore” e uscirà il prossimo 15 gennaio.

Le ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi realizzano un sogno, lo stesso che avevano molti dei loro ammiratori: un brano insieme che raccontasse un percorso fatto di successi. Emma anticipa quel che ufficializza dopo pochissimo. Pubblica un video in cui lei duetta con la Amoroso sul palco dell’Arena di Verona nel 2012. “Non c’è modo migliore di salutare tutti voi e il 2021 con questo bellissimo ricordo mio e di Ale che porto nel cuore . Che emozione la nostra prima Arena insieme e che meraviglia vedere tante persone cantare insieme a noi. Alessandra torneremo presto a condividere quelle bellissime emozioni e vi prometto che quest’anno ci rivedremo su quel palco”, scrive. “Amore mio...ma quanto eravamo piccoleeeee. Speriamo in questo 2021, sai quanto bene ti voglio…”, replica la Amoroso.

Poi arriva l’annuncio del primo singolo insieme: “Due ragazze completamente diverse l’una dall’altra, due storie parallele, una passione in comune la MUSICA. Abbiamo portato avanti i nostri progetti e ci siamo sempre supportate a vicenda e oggi siamo qui insieme… ‘PEZZO DI CUORE’ è la nostra canzone, la vostra canzone! Abbiamo unito i nostri mondi per crearne uno nuovo dove c’è posto per tutte le persone che come noi amano la musica e la condivisione”, scrive la salentina 36enne.

“‘PEZZO DI CUORE’, il tuo regalo per me, per noi! Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti attraverso l’unica arma che ci ha saputo difendere, far conoscere, far comprendere... LA MUSICA. Ci siamo confidate, guardate da lontano, supportate, ascoltato i nostri silenzi mentre tutto fuori urlava! Grazie mio pezzo di cuore. Inizia la nostra avventura..”, le fa eco l’amica 34enne, pure lei salentina doc.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/1/2021.