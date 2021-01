Emma e Alessandra Amoroso: la commovente reunion ad Amici, guarda

Emma e Alessandra Amoroso danno vita a una commovente ed emozionante reunion ad Amici. Le due cantano il loro nuovo brano, il primo in coppia, nel talent show che le ha fatte conoscere al pubblico e le ha rese famose. Occhi lucidi e tanti abbracci per la bionda 36enne e l’amica, salentina come lei, 34enne. Dicono grazie a Maria De Filippi, il loro “Pezzo di cuore”, come recita il titolo della canzone.

Applausi a scena aperta per Emma, con i capelli tirati su e un abito nero, molto rock, e Alessandra, deliziosa con il suo look colorato bon ton. “Si ritorna sempre a casa. Grazie a te, pezzo di cuore”, dice la Amoroso rivolgendosi alla conduttrice. Maria le ringrazia con grande calore: è felice del loro legame.

In quello studio Alessandra nel 2009 ed Emma nel 2010 hanno alzato la coppa della vittoria. Sono dove tutto ha avuto inizio e sentono l’importanza del momento. Dopo un attimo di trepidazione, si esibiscono e intonano il brano uscito il 15 gennaio e già nei primi posti in tutte le classifiche.

“Ed eccoci qui, dove tutto ebbe inizio. E’ un’emozione pazzesca essere di nuovo insieme dove le nostre strade si sono incrociate la prima volta e dove finalmente oggi si sono ricongiunte”, scrive la Marrone sul social nel post che accompagna la foto che la mostra con la sua amica ad Amici.

La Amoroso le fa eco e sottolinea: “Due percorsi diversi, due strade parallele che si sono rincontrate ritornando al punto di partenza, da dove tutto ebbe inizio! Grande riconoscenza a tutti coloro che hanno creduto nel nostro talento e nella nostra amicizia! Il mio, il nostro, il vostro ‘Pezzo di cuore’!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2021.