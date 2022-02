Emma contro Davide Maggio che la critica per le calze a rete a Sanremo: 'Imbarazzante, non si può...'

Emma Marrone punta il dito contro Davide Maggio. Il giornalista durante una diretta social con Paolo Stella commenta i look dei vari cantanti a Sanremo 2022, quando arriva il turno della 37enne, al festival vestita da Gucci, tagliente, a proposito del collant indossati dall’artista sotto l’abito nero di pizzo, sottolinea: “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”. La salentina non ci sta e ribatte velenosa nelle sue IG Stories: “Imbarazzante…”.

“Buongiorno a tutti dal Medioevo, col bodyshaming con il linguaggio politically correct, non so se più imbarazzate o noioso. Ma non commentiamo questo…”, esordisce la Marrone.

“Mi rivolgo soprattutto alle ragazze: evitate di ascoltare commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti”, aggiunge.

Emma poi fa una considerazione sul brano portato al festival: “Questo mi fa rendere conto che la mia canzone, oltre che bellissima, era necessaria a Sanremo perché è ancora necessario parlare di femminismo e di donne e del rispetto delle donne”.

“Mostrate il vostro corpo per quello che è. Le parole pesano, soprattutto sui social tutti parlano e giudicano e non si rendono conto che ci sono persone fragili. E’ tutto molto imbarazzate: non si può più stare zitti accettando che chiunque possa parlare di un’altra persona in un modo così scorretto”, conclude l’ex volto di Amici.

Scritto da: la Redazione il 8/2/2022.