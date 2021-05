Emma ci ha preso gusto, di nuovo sul set come attrice: ecco cosa sta girando

Emma Marrone ci ha preso gusto. E’ di nuovo sul set come attrice. La cantante salentina 36enne in questi giorni è impegnatissima e non si ferma un istante per le riprese di un’attesissima serie tv. E’ sempre Gabriele Muccino ad averla voluta al suo fianco. La bionda ha debuttato con lui ne “Gli anni più belli”. Stavolta si rimette in gioco in “A casa tutti bene”, la serie tratta dall’omonima pellicola proprio del regista romano. Interpreterà Luana.

Le riprese sono iniziate a metà marzo. L'arrivo su Sky e Now Tv è previsto per l’autunno 2021. Emma, entusiasta, recita accanto a Laura Morante e Francesco Acquaroli, nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante romano La Villetta e genitori di Carlo, Sara e Paolo, interpretati rispettivamente da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati.

In “A casa tutti bene” ci sono pure Euridice Axen, Elettra, ex moglie di Carlo, l’esordiente Sveva Mariani, sua figlia Luna, legata a Manuel (Francesco Martino), il cuoco del ristorante La Villetta. A interpretare Ginevra, attuale compagna di Carlo, c'è Laura Adriani. Antonio Folletto è invece il compagno di Sara, Diego.

Non è finita. Paola Sotgiu è Maria Ristuccia, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, interpretati da Valerio Aprea e Alessio Moneta. Emma Marrone è appunto la compagna di Riccardo, Luana, Milena Mancini è Beatrice, la compagna di Sandro.

A completare il grande cast pure Federico Ielapi, Maria Chiara Centorami e Mariana Falace. La serie tv è un family drama in otto episodi e racconta le vicende della famiglia Ristuccia che gestisce un famoso ristorante a Trastevere, nel cuore di Roma, da 40 anni. Un evento inaspettato sconvolgerà tutti gli equilibri. Emma è felice: nel nuovi panni da attrice sta d’incanto, pensando sempre alla musica: a giugno parte finalmente il suo tour. “La capienza Covid verrà definita dalle prossime disposizioni governative”, fa sapere ai fan.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2021.