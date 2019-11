Dopo le dichiarazioni a mezzo stampa, ecco anche le prime immagini di Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi finalmente di nuovo serene e sorridenti insieme. Le due cantanti un paio d’anni fa avevano litigato. Elodie condivideva manager e casa discografica con la collega più grande, ma ad un certo punto decise che era arrivato il momento di allontanarsi. Una scelta d’impulso che portò alla rottura di un’amicizia fino a quel momento molto forte. Poi a settembre Emma ha annunciato uno stop a causa di un problema di salute ed Elodie le ha subito voluto far sentire la sua vicinanza.

Durante un’ospitata a ‘Domenica In’ proprio qualche settimana dopo il doloroso annuncio, la 29enne aveva detto a Mara Venier: “Lei è una donna molto forte, che stimo tanto e mi ha dato tanto, so che affronterà tutto, come sempre”. “Penso sappia che le vogliamo bene tutti. Spero di sentirla presto. Le ho mandato un messaggio. Spero in questi giorni di sentirla e di farle sentire che siamo tutti con lei”, aveva aggiunto.

Poi qualche settimana fa sempre Elodie ha spiegato di aver finalmente potuto riabbracciare la collega 35enne. “Ci siamo riavvicinate, incontrate, l’ho vista bene. Tifo per lei, ho iniziato con lei, è una donna generosa, ha un grande cuore”, ha fatto sapere. “Ci eravamo allontanate perché mi ero mossa in modo istintivo, ci sono cose che avrei potuto fare diversamente, ma il bene tra noi c’è. Serviva tempo per capirci”, ha continuato. Infine, facendo riferimento alla sua nuova relazione con il rapper Marracash, ha concluso: “È un buon momento per tutto, quando hai l’amore ti viene tutto meglio”.

Durante il weekend sono così apparse le prime Stories delle due di nuovo felici di condividere momento spensierati. In una clip pubblicata da Elodie su Instagram e poi condivisa anche da Emma, le due cantanti appaiono in un locale, mentre si divertono a fare le “stupide” sulle note del brano ‘Italove’. Sguardi d’intesa e abbracci complici. Tutto è bene quel che finisce bene.

