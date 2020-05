Emma Marrone ha compiuto 36 anni. La cantante salentina, nata il 25 maggio 1984, aveva pianificato ormai da mesi di festeggiare in grande stile con un mega concerto all’Arena di Verona. Tantissimi fan avevano già comprato il biglietto per l’evento, ma a causa della pandemia è tutto saltato. Così via social l’ex protagonista di ‘Amici’ ha spiegato di essere un po’ delusa, ma allo stesso tempo ha detto di dover essere grata alla vita per tutto quello che ha, a partire dalla salute, cosa che non è stata sempre scontata (lo scorso anno si è dovuta operare nuovamente). Nella notte tra domenica e lunedì, nelle Instagram Stories ha scritto: “Che dire… dovevamo essere tutti a Verona a quest’ora… io dentro l’Arena a fare le prove generali e voi fuori ad aspettarmi per darmi la carica! Mi si stringe il cuore. Per tanti motivi”.

“Come tutti spero di tornare presto alla ‘normalità’, spero di tornare da tutti voi per ripartire più forti e più belli di prima. Vi mando un bacio e vi ringrazio per tutti i vostri messaggi. Buona notte amici cari! Domani spegnerò 36 candeline e mai come quest’anno devo essere grata alla vita. Nonostante tutto”, ha poi aggiunto. Nella mattinata di lunedì, poi, appena sveglia Emma si è cantata da sola ‘tanti auguri’, registrando un video che ha postato sul social.

La star della musica italiana qualche giorno fa ha potuto riabbracciare la sua famiglia. E’ infatti tornata in Puglia dopo mesi per stare un po’ di tempo con il padre, la madre e il fratello, che vivono nel tacco dello Stivale, mentre lei da anni si è trasferita a Roma.

Recentemente la neo 36enne ha spiegato di aver passato una quarantena molto tranquilla. Di aver perso l’appetito durante il lockdown e quindi di non aver preso neanche un etto. Purtroppo però non è riuscita invece a scrivere nessuna canzone. “Non riesco a scrivere canzoni, ho un blocco. Mi metto con la penna in mano, ma niente”, confidato in una diretta social con Anna Pettinelli.

