Emma Marrone acqua e sapone: 'Eccomi dopo le pulizie di casa. Ricordatevi che...'

Emma Marrone si fa vedere acqua e sapone nelle sue IG Stories. La cantante si mostra senza filtri e senza trucco, al naturale, dopo aver fatto le pulizie di casa. Il suo vuole essere un messaggio di positività e accettazione per le sue fan, è rivolto alle moltissime ragazze che le scrivono lamentandosi perché non si ritengono abbastanza belle.

“Questa storia è per le ragazze super carine che sotto i miei post scrivono: ‘Oddio vorrei essere bella come te!’; ‘Perché non sono bella come te!’… Allora: siete tutte belle. Poi ovviamente ci sono foto da servizio dove uno è truccato bene, pettinato bene, vestito bene. Ma nella realtà ragazze io sono questa perché ho appena finito di fare le pulizie in casa, quindi sono una ragazza normale”, sottolinea Emma sul social.

VIDEO

“Se anche a voi vi truccano, vi pettinano, vi vestono, potete fare delle foto stupende”, precisa ancora. “Siete belle così come siete e questa sono io nella vita normale, a casa dopo aver pulito: una pazza. Mi raccomando, puntate sulla vostra semplicità, sulle cose normali. Tutte siete belle, tutte, tutte!”, dice l’artista salentina 35enne.

Poi saluta le moltissime ammiratrici, che la stimano non solo per la sua musica, ma per il suo animo da guerriera: “Ciao donne meravigliose!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/11/2019.