Emma Marrone non si contiene guardando Anna Tatangelo sexy: 'E' bona'

Emma Marrone è conquistata da Anna Tatangelo sexy. L’ex compagna di Gigi D’Alessio pubblica una foto in cui indossa un abito nero trasparente che sottolinea le forme statuarie del suo fisico perfetto. L’immagine è piccante, la salentina non può fare a meno di ammirare l’amica e collega, che conquista una pioggia di ‘like’. “La Tatangelo è bona”, scrive la 36enne.

Non riesce a contenere l’entusiasmo. Emma pensa che Anna sia bellissima e tra le donne più sensuali del panorama musicale italiano. Il suo commento piace ai follower che sottolineano, pure loro ammirati: “Quando ce vo’, ce vo’”. Approvano quel ‘bona’ di una donna rivolto a un’altra donna, scritto di slancio, di ‘pancia’, senza pensarci troppo su.

La Tatangelo piace alla Marrone, ma anche ad Alessandra Amoruso, a Elettra Lamborghini, ad Annalisa e moltissimi altri artisti: ognuno di loro rimane estasiato davanti alla foto postata.

Il commento che la cantante 34enne accompagna allo scatto è quasi uno sfogo. “La Tatangelo. Per 19 anni mi sono sempre sentita chiamare così, sempre. Le canzoni de LA TATANGELO, il trucco o i capelli de LA TATANGELO, il modo di vestire de LA TATANGELO e la sua vita privata. Non è solo un nomignolo, nel bene o nel male sono io, la me orgogliosa di tutte le barriere che negli anni ho superato”, scrive.

Lei, però, è un po’ stufa: “Ma diciamocelo, almeno qui tra noi, un po’ stanca a volte voler far capire a tante persone che ‘salire su un palco’ o ‘giocare con l’immagine’, ed essere la ragazza reale di tutti i giorni, siano ‘due cose distinte e separate’. La prima è l’artista che interpreta mondi, personaggi, si diverte a sperimentare, insomma LA famosa TATANGELO...ma ragazzi la seconda sono io, ANNA”.

“Spesso ho dovuto dimostrare il mio mondo musicale più di qualsiasi artista in Italia , proprio perché negli anni c’è sempre stato qualcuno che aveva qualcosa da dire su di me, ma su ANNA o su LA TATANGELO? Perché poi il confine, anche se netto, può diventare labile in questo nostro pazzo mondo artistico…”, conclude. Emma comprende quel che vuole dire, ma d’istinto commenta le sue forme: “E’ bona”. Probabilmente il suo complimento include anche quel che Anna è, sia esteriormente che intimamente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/3/2021.