Emma Marrone diventa attrice. La cantante è stata scelta da Gabriele Muccino per il suo nuovo film, ‘I Migliori Anni’. Ad annunciarlo è stata la stessa ex vincitrice di ‘Amici’, che ha anche rivelato di essere “fuori di testa” dalla paura. Si ritroverà infatti sul set con mostri sacri del cinema italiano come Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart.

Postando una foto della prima pagina del copione, Emma ha scritto: “Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è... Ma ci voglio provare... voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me... e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali... ma adesso sapete il perché!”.

Oltre alla Marrone fanno parte del cast Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Nicoletta Romanoff. Per Emma non sarà un confronto facile, visto che per lei si tratta della prima esperienza di questo genere.

VIDEO

Così in alcune Instagram Stories la bionda salentina 34enne ha spiegato con le lacrime agli occhi: “Volevo ringraziarvi per tutti i messaggi di affetto e incoraggiamento che mi state mandando in questo momento. Site meravigliosi. Io mi sto emozionando perché sono agitata, spaventata. Ogni tanto piango da sola. Non è scontato l’affetto. Sono fuori di testa dalla paura”. “Ci tenevo anche a dirvi che non c’è nessuna pausa dalla musica, perché la musica è la mia vita, sto lavorando il triplo per poter conciliare tutti gli impegni e spero di potervi dare presto anche notizie in quel campo…”, ha poi aggiunto.

E’ stato poi lo stesso Muccino a spiegare sul suo profilo Instagram di essere stato lui a cercare Emma per proporle di prendere parte al progetto. “Emma Marrone l’ho inseguita e convinta a fare dei provini perché fosse lei a convincermi che avevo ragione a volerla così fortemente come attrice”, ha fatto sapere il regista.