''Amatevi e non ascoltate nessuno'': Emma Marrone in bikini dopo il body shaming sui social mostra gli addominali, guarda

La cantante 42enne replica a modo suo alle critiche ingenerose ricevute nei giorni scorsi

Sceglie come sempre di mostrarsi per quella che è, senza filtri, durante il weekend in relax al mare

Emma Marrone sceglie il mare, il sole e la libertà. E soprattutto sceglie di mostrarsi esattamente per quella che è. Dopo essere finita ancora una volta nel mirino degli hater, la cantante risponde nel modo più elegante e potente possibile: pubblicando alcune immagini del suo weekend di relax in bikini, sorridente e serena, senza filtri e senza alcuna intenzione di nascondersi. Dopo il body shaming subito sui social, mostra gli addominali e replica: “Amatevi e non ascoltate nessuno”.

''Amatevi e non ascoltate nessuno'': Emma Marrone in bikini dopo il body shaming sui social mostra gli addominali

Gli scatti della 42enne nelle Storie arrivano a pochi giorni dalle polemiche nate sui social dopo la sua partecipazione al Power Hit Estate 2026 Grand Opening, quando alcuni commenti sul suo aspetto fisico hanno riaperto vecchie ferite. Tra le osservazioni più velenose, quella di un'utente che le aveva suggerito di mettersi a dieta. Emma, però, con la sua consueta schiettezza aveva già replicato pubblicamente: "Non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social”.

La cantante 42enne replica a modo suo alle critiche ingenerose ricevute nei giorni scorsi

La Marrone, poi, in un video condiviso successivamente, ha raccontato una verità che spesso chi commenta dimentica: ogni corpo custodisce una storia. Indicando il proprio addome, Emma ha mostrato con orgoglio i muscoli laterali, spiegando con naturalezza perché quelli centrali non siano più gli stessi di un tempo. "Quelli laterali, perché davanti non ho più muscoli dopo le operazioni. Amatevi sempre e non ascoltate nessuno", ha detto. Le sue parole raccontano il lungo percorso affrontato nella battaglia contro il tumore alle ovaie, una lotta che negli anni ha condiviso con grande coraggio.

Sceglie come sempre di mostrarsi per quella che è, senza filtri, durante il weekend in relax al mare

Le nuove foto in bikini della Marrone, così, assumono un valore che va ben oltre l’estetica: sono il simbolo di una donna che ha imparato a convivere con le cicatrici, fisiche ed emotive, senza vergognarsene. Emma appare rilassata, in splendida forma e perfettamente a suo agio. La vera bellezza non è quella imposta dai social o dalle aspettative degli altri, ma quella che nasce dall'accettazione di sé.