Emma Marrone in bikini si lascia ammirare nello scatto sensuale che le regala il fotografo Cuneyt Akeroglu mentre è in vacanza a Cefalù, in Sicilia. Non teme le sue imperfezioni e in un commento allo scatto postato, nel rispondere a una delle sue moltissime fan, non ne fa mistero, regalando un messaggio positivo a tutte le ragazze.

In bikini Emma Marrone posa a bordo piscina. E’ sensuale con le sue curve. Un’ammiratrice sotto lo scatto infatti commenta: “Adoro le tue foto perché non usi tutte le funzioni per coprire le tue imperfezioni, sei una grande”. Emma replica schietta e sincera come al solito. Lei le imperfezioni non le teme affatto.

“Ragazza cara, sono le imperfezioni a fare la differenza… bisogna lavorare sul proprio carisma e sulla propria energia. Se stiamo bene con noi stessi non sentiremo mai il bisogno di mostrare ciò che non siamo“, scrive l’artista, ex stella di Amici 34enne.

Emma Marrone in bikini si lascia ammirare e sono in molti tra i seguaci i famosi che apprezzano, tra i quali Antonio Spadaccino, suo grande amico, e Ludovica Valli che sottolinea il suo gradimento con un entusiasta: “Wow!”.