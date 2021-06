Emma Marrone devastata dal dolore alla camera ardente di Michele Merlo: foto

Emma Marrone è devastata dal dolore. Arriva alla camera ardente di Michele Merlo e abbraccia i famigliari del giovane artista scomparso domenica 6 giugno a Bologna a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante. La cantante era stata coach di Mike Bird nella sedicesima edizione di Amici. Il suo cuore, come ha scritto lei stessa sul social, “è in mille pezzi”.

Emma arriva in Certosa a Bologna, per dare l’ultimo saluto al cantante di Bassano del Grappa. Rimane in silenzio, non parla con i giornalisti. E’ un momento intimo e privato. Abbraccia i famigliari di Merlo, sta vicina al padre del ragazzo, Domenico. Lo stringe per un attimo tra le braccia. E’ persa nei ricordi che l’avvicinano a Michele, una persona speciale, dotata di grandissima sensibilità e talento.

“Aquilone” e altri brani di Merlo riecheggiano in filodiffusione. Emma non ce la fa a trattenere la sua commozione. La salentina è triste, affranta per la morte di Michele. Gli aveva dedicato il suo concerto, lui non ce l’ha fatta. “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”, ha scritto sul social appena appresa la notizia del suo decesso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/6/2021.