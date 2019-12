Emma Marrone combatte il cancro anche in abito da sera: elegantissima alla serata benefica

Emma Marrone combatte il cancro anche in abito da sera. La cantante è strepitosa alla serata benefica organizzata a Milano. Torna mondana dopo l’operazione a seguto di una recidiva del tumore alle ovaie, contro il quale aveva vinto la sua battaglia già dieci anni fa. Sorridente ed elegantissima partecipa insieme all’amico Paolo Stella al Charity Dinner Gala a sostegno della Fondazione IEO-CCM a Milano.

Emma Marrone è felicissima di essere a un evento straordinario, appuntamento immancabile delle festività meneghine il cui intero ricavato va a sostegno delle ricerche dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino.

La bionda 35enne splende con indosso il prezioso abito nero firmato Philosophy by Lorenzo Serafini e i gioielli Bulgari. Il make-up valorizza I suoi lineamenti, il vestito le sue forme sinuose. Sulla schiena uno scollo che la rende sensuale e chic più che mai.

Emma si lascia fotografare, posta molte sue immagini in cui è radiosa nelle sue IG Stories che condivide con i tanti fan. Alla cena si diverte con gli altri ospiti, ascolta rapita Arisa che intrattiene tutti con le sue dolcissime canzoni. L’evento è pieno zeppo di altri vip della Milano da bere.

E’ una serata di quelle indimenticabili. Emma Marrone torna alla vita con più entusiasmo e voglia di prima. Combatte il cancro anche con l'abito da sera e i tacchi a spillo. Si concede della salutare mondanità a fin di bene e si lascia ammirare da chi non smette di elogiarla per la sua forza di volontà e la voglia di non arrendersi mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/12/2019.