Emma Marrone in diretta social con Chiara Ferragni e Fedez, la promessa: 'Le vacanze tutti in Italia!'

Emma Marrone improvvisa un concerto ‘live’ a distanza grazie alla complicità di Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e la fashion blogger si collegano in diretta social con la cantante salentina: la 35enne canta dal vivo alcuni brani, tra i quali il suo ultimo singolo dal titolo “Luci blu”. Federico Lucia condivide tutto con il vicinato grazie al suo possente impianto stereo. Il quartiere milanese dove i Ferragnez vivono viene avvolto dalla splendida voce di Emma: ognuno da casa propria si emoziona. Poi, a fine esibizione, arriva la promessa dei tre: quest’estate le vacanze le faranno tutti in Italia.

L’emergenza Coronavirus sta minando fortemente l’economia del Paese, bisognerà dare una mano per farlo risorgere. Emma Marrone ne è consapevole. Lo dice a Chiara Ferragni e Fedez. “Tutti daremo una mano all’Italia, giusto? Facciamo le vacanze in Italia quest’anno?”, dice l’artista. I Ferragnez rispondono entusiasti: “Sì, al cento per cento. Sai che ne abbiamo parlato anche noi?”. La Marrone prosegue: “Si, assolutamente, io ho già pronto un planning per fare l’Italia da Nord a Sud, tutta l’Italia”.

E’ un momento di condivisione intenso. E’ necessario stare tutti a casa e augurarsi che i contagi da Covid-19 rallentino fino a bloccarsi. Il concerto ‘live’ a distanza di Emma, con l’aiuto di Chiara Ferragni e Fedez, raggiunge un mare di persone e grazie alla diretta social va oltre i grattacieli che circondano l’attico dell’ex giudice di X Factor. I fan sul web impazziscono di gioia e ringraziano la Marrone e i Ferragnez per l’idea. Poi c’è la promessa importante, quella per aiutare l’Italia, ora allo stremo.

“Grazie ancora veramente, è stato bellissimo ed emozionante. Grazie per tutto quello che state facendo, insieme a tutti noi. E’ bello. Unisce questa storia qui, unisce tantissimo”, sottolinea Emma Marrone alla coppia. E’ davvero contenta di essere stata la protagonista della loro ultima diretta condivisa su Instagram. Chiara Ferragni l’ascolta. Mentre la bionda cantava lei si è commossa fino alle lacrime.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2020.